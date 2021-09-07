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Молодёжная сборная России забила шесть мячей Мальте

07 Сентября 2021 • 21:03 Комментировать
Россия (до 21 года)
6:0
Мальта (до 21 года)
окончен

В рамках отбора на чемпионат Европы молодёжная сборная России играла против одного из лидеров группы, команды Мальты. Уже к 17-й минуте островитяне разгромно проигрывали, а итоговый счет - 6:0. По дублю оформили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, еще по голу на счету Данилы Прохина и Кирилла Кравцова.

Протокол игры  
Россия (до 21 года) 6:0 Мальта (до 21 года)
(1:0) Хлусевич Даниил 6'    
(2:0) Хлусевич Даниил 14'    
(3:0) Агаларов Гамид 17'    
(4:0) Агаларов Гамид 74'    
(5:0) Прохин Данила 81'    
(6:0) Кравцов Кирилл 86'    
Бориско Максим Боженов Кирилл Прохин Данила Хлусевич Даниил Севикян Эдгар Литвинов Руслан Умяров Наиль Степанов Данил Марадишвили Константин Агаларов Гамид Пруцев Данил
Запасные: Игнатов Михаил Александрович Карапузов Владислав Кармаев Никита Кравцов Кирилл Агкацев Станислав Иосифов Никита Сулейманов Тимур Климов Кирилл Кутицкий Александр
Эллул Мэтью Аттард Айртон Alejandro Garzia Jeremy Micallef
07 сентября.

 

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