Молодёжная сборная России забила шесть мячей Мальте

В рамках отбора на чемпионат Европы молодёжная сборная России играла против одного из лидеров группы, команды Мальты. Уже к 17-й минуте островитяне разгромно проигрывали, а итоговый счет - 6:0. По дублю оформили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, еще по голу на счету Данилы Прохина и Кирилла Кравцова.
Протокол игры
|(1:0) Хлусевич Даниил 6'
|(2:0) Хлусевич Даниил 14'
|(3:0) Агаларов Гамид 17'
|(4:0) Агаларов Гамид 74'
|(5:0) Прохин Данила 81'
|(6:0) Кравцов Кирилл 86'
Бориско Максим • Боженов Кирилл • Прохин Данила • Хлусевич Даниил • Севикян Эдгар • Литвинов Руслан • Умяров Наиль • Степанов Данил • Марадишвили Константин • Агаларов Гамид • Пруцев Данил
07 сентября.