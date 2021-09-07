Молодёжная сборная России забила шесть мячей Мальте

В рамках отбора на чемпионат Европы молодёжная сборная России играла против одного из лидеров группы, команды Мальты. Уже к 17-й минуте островитяне разгромно проигрывали, а итоговый счет - 6:0. По дублю оформили Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов, еще по голу на счету Данилы Прохина и Кирилла Кравцова.