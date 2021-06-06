Играют все, а побеждают немцы: молодёжка Германии покорила чемпионат Европы, оттеснив Португалию

В финале молодёжного чемпионата Европы для футболистов не старте 21 года в Любляне встретились сборные Германии и Португалии.

Явного фаворита финала определить было трудно. Обе сборные традиционно считаются одними из законодателей мод не только в европейском, но и в мировом футболе. Немецкая молодёжка подходила к решающему матчу, имея за последние двенадцать лет две победы на континентальных форумах, тогда как португальцы за всю историю могли похвастать лишь одним финалом. Но с другой стороны, молодёжка «европейских бразильцев» выиграла двенадцать своих предыдущих матчей.

Пиренейцы начали встречу активнее, и на девятой минуте момент в своё распоряжение получил Томаш, опасно пальнувший рядом со штангой. Впрочем, по истечении четверти часа игры остро отметили и немцы – дальний выстрел Вирца через рикошет от португальского защитника прилетел в перекладину. Под рубеж часа игры серьёзно вступил в игру Кошта, потащивший на угловой дальнюю попытку Майера.

Немцы прибавили к концу первого тайма, но отличиться смогли в начале второго, когда Нмеча получил передачу на ближнюю штангу с правой стороны от Ридли Баку, приблизился к лицевой и поразил цель с острого угла (1:0). Понятно, что португальцы старались отыграться. В частности, на 66-й минуте перспективный удар Виейра заблокировал защитник Бундестим, а чуть позже безадресный прострел справа сделал Далот.

Впрочем, германцы отреагировали своей парой-тройкой шансов. Адейеми разобрался с защитником после контратаки, не выключившись с игры, но не переиграл низовым ударом Кошту. Для гола Адейеми нужно было тогда прицельнее бить в угол. Вскоре Кошта парировал дальний выстрел Нмечи, а через несколько минут снова совладал с настырным Адейеми.

Как видим, пиренейцы вполне могли пропустить второй мяч, и тогда бы игра, по большому счёту, закончилась. А так она закончилась с финальным свистком добавленного времени ко второму тайму. Португальцы не сумели организовать непомерное давление на чужие ворота и проиграли третий финал молодёжного чемпионата Европы из трёх – ранее у них были такие неудачи в 1994 и 2015 годах. Бундестим же выиграла соответствующий титул третий раз – после триумфов в 2009-м и 2017-м.

Кирилл Иванцов