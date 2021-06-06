Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
Сделать ставку
﻿

Играют все, а побеждают немцы: молодёжка Германии покорила чемпионат Европы, оттеснив Португалию

06 Июня 2021, 23:53,

В финале молодёжного чемпионата Европы для футболистов не старте 21 года в Любляне встретились сборные Германии и Португалии.

Протокол игры  
Германия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года)
(1:0) Нмеча Лукас 49'    
Дамен Финн Баку Ридле Пипер Амос Шлоттербек Нико Раум Давид   90' Майер Арне Дорш Никлас   85' (Якобс Исмаил (   85') Эзкан Салих   90'   90' (Стах Антон (   90') Вирц Флориан   12'   68' (Адейеми Карим (   68') Нмеча Лукас   43'   85' (Янельт Витали (   85') Бериша Мергим   67' (Буркардт Джонатан (   67')
Запасные: Аппелькамп Синта Май Ларс-Лукас Еккель Пауль Вагноман Жоша Шуберт Маркус Климович Матео Грилль Леннарт
Кошта Диогу Далот Диогу Кейруш Диогу Лейте Диогу Конте Абду   86' (Рамуш Гонсалу (   86') Флорентину   83' (Фернандеш Жедсон (   83') Витинью II   59' (Фернандес Франсиско (   59') Браганса Даниэл   58' Виейра Фабиу Мота Дани   46' (Леау Рафаэл (   46') Томаш Тьягу   59' (Жота Серран (   59'   90')
Запасные: Машимиану Луиш Тавареш Томаш Джало Тьягу Перейра Педру II Ромариу Виржиния Жоау Соареш Филипе
06 июня. Стадион "Стожице" (Любляна).

Явного фаворита финала определить было трудно. Обе сборные традиционно считаются одними из законодателей мод не только в европейском, но и в мировом футболе. Немецкая молодёжка подходила к решающему матчу, имея за последние двенадцать лет две победы на континентальных форумах, тогда как португальцы за всю историю могли похвастать лишь одним финалом. Но с другой стороны, молодёжка «европейских бразильцев» выиграла двенадцать своих предыдущих матчей.

Пиренейцы начали встречу активнее, и на девятой минуте момент в своё распоряжение получил Томаш, опасно пальнувший рядом со штангой. Впрочем, по истечении четверти часа игры остро отметили и немцы – дальний выстрел Вирца через рикошет от португальского защитника прилетел в перекладину. Под рубеж часа игры серьёзно вступил в игру Кошта, потащивший на угловой дальнюю попытку Майера.

Немцы прибавили к концу первого тайма, но отличиться смогли в начале второго, когда Нмеча получил передачу на ближнюю штангу с правой стороны от Ридли Баку, приблизился к лицевой и поразил цель с острого угла (1:0). Понятно, что португальцы старались отыграться. В частности, на 66-й минуте перспективный удар Виейра заблокировал защитник Бундестим, а чуть позже безадресный прострел справа сделал Далот.

Впрочем, германцы отреагировали своей парой-тройкой шансов. Адейеми разобрался с защитником после контратаки, не выключившись с игры, но не переиграл низовым ударом Кошту. Для гола Адейеми нужно было тогда прицельнее бить в угол. Вскоре Кошта парировал дальний выстрел Нмечи, а через несколько минут снова совладал с настырным Адейеми.

Как видим, пиренейцы вполне могли пропустить второй мяч, и тогда бы игра, по большому счёту, закончилась. А так она закончилась с финальным свистком добавленного времени ко второму тайму. Португальцы не сумели организовать непомерное давление на чужие ворота и проиграли третий финал молодёжного чемпионата Европы из трёх – ранее у них были такие неудачи в 1994 и 2015 годах. Бундестим же выиграла соответствующий титул третий раз – после триумфов в 2009-м и 2017-м.

Кирилл Иванцов

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Молодёжная Сборная Германии, молодёжная сборная Португалии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
07 Июня 2021, 00:02

Хрестоматийный матч, если вспомнить пословицу "Играют все..."
Португезы, правда, были интереснее только в первой половине. На вторую у них не хватило ни физики, ни характера.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»  
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели