Клинсманн: «Впервые не могу общаться с игроками на их родном языке»

Наставник сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн посетовал на проблему с языком - он, как легко догадаться, не учил ранее корейский язык.

- Впервые в моей карьере я работаю с игроками, язык которых не понимаю. Это трудно, - посетовал Юрген.

Однако он намерен исправить эту ситуацию и уже принимает соответствующие меры:

- Я решил, что буду учить язык и уже записался на курсы. Люблю иностранные языки, - цитирует слова Клинсманна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Дебют немецкого специалиста у руля южнокорейской команды состоится в ходе товарищеского матча со сборной Колумбии.