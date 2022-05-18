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Кубок Азии по футболу

Япония может провести Кубок Азии 2023

18 Мая 2022 • 11:25 Комментировать

Японская федерация футбола получила предложение провести у себя Кубок Азии 2023 после того, как от проведения турнира отказался Китай.

По информации издания Reuters, Японская футбольная федерация получила неофициальное предложение от руководителей Азиатской конфедерации, которая ищет страну, способную провести у себя Кубок Азии. Стоит отметить, что претендентами на проведение турнира также являются Катар, Австралия и Саудовская Аравия.

Напомним, что Китай, в котором изначально должен был пройти турнир, отказался от проведения Кубка Азии 2023 из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в стране.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Азии-2023 Япония
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