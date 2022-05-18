Япония может провести Кубок Азии 2023

Японская федерация футбола получила предложение провести у себя Кубок Азии 2023 после того, как от проведения турнира отказался Китай.

По информации издания Reuters, Японская футбольная федерация получила неофициальное предложение от руководителей Азиатской конфедерации, которая ищет страну, способную провести у себя Кубок Азии. Стоит отметить, что претендентами на проведение турнира также являются Катар, Австралия и Саудовская Аравия.

Напомним, что Китай, в котором изначально должен был пройти турнир, отказался от проведения Кубка Азии 2023 из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в стране.