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Чемпионат Европы по футболу 2020

Объявлена дата жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024

07 Октября 2021 • 13:41 Комментировать

Стала известна дата жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Как информирует пресс-служба УЕФА, церемония пройдет в немецком городе Франкфурт 9 октября следующего года.

По итогам жребия 54 команды разделят на группы. Сборные поборются за 23 путевки на континентальный турнир. Еще одним участником соревнований станет Германия, которая является хозяйкой Евро.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Жребий финального раунда пройдет в конце 2023 года.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале «скуадра адзурра» победила по пенальти Англию.

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