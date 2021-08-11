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Чемпионат Европы 2020

Ерохин: «На Евро не удалось сразу словить настрой»

11 Августа 2021 • 22:54 Комментировать
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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал игру своей национальной сборной на Евро-2020.

«Почему не получилось? Не удалось сразу словить настрой», - сообщил 31-летний футболист в эфире канала «Матч Премьер». Также игроку очень обидно, что всё получилось не так, как они планировали. Цель была одна - выступить не хуже, нежели на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который проводился в России.

Сборная России на этом Евро не смогла выйти из группы, заняв при этом последнее место. Первый матч россияне проиграли бельгийцам (0:3). Во втором противостоянии победили Финляндию (1:0). В последней игре турнира команда Станислава Черчесова проиграла Дании со счётом 1:4.


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Сборная России Александр Ерохин евро-2020
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