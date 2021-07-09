Роднина: «Сборной России нужен тренер, который сможет даже этих неумёх сорганизовать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России. Ее слова приводит РБК.

«Нам нужен специалист, который сможет даже этих неумёх сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул», - сказала Роднина в беседе с журналистами.

Решение об отставке Черчесова было принято в четверг, 8 июля. Специалист занимал пост рулевого сборной России с 2016 года.

Под руководством Станислава Саламовича национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в квартете с финнами, датчанами и бельгийцами.