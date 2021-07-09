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Роднина: «Сборной России нужен тренер, который сможет даже этих неумёх сорганизовать»

09 Июля 2021, 10:07,

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России. Ее слова приводит РБК.

«Нам нужен специалист, который сможет даже этих неумёх сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул», - сказала Роднина в беседе с журналистами.

Решение об отставке Черчесова было принято в четверг, 8 июля. Специалист занимал пост рулевого сборной России с 2016 года.

Под руководством Станислава Саламовича национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в квартете с финнами, датчанами и бельгийцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Ирина Роднина
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Комментарии (1)
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White_Shark
09 Июля 2021, 10:28

"а ныне депутат Госдумы"
У нас больше всего на футболистов бочку катят самые неполживые и честолюбивые люди страны - депутаты. К Родниной это не относится, она хоть спортсменкой была, но она не единственная из депутатов, кто высказался.

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