Роднина: «Сборной России нужен тренер, который сможет даже этих неумёх сорганизовать»

|
09 Июля 2021, 10:07,
|
|
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России. Ее слова приводит РБК.
«Нам нужен специалист, который сможет даже этих неумёх сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул», - сказала Роднина в беседе с журналистами.
Решение об отставке Черчесова было принято в четверг, 8 июля. Специалист занимал пост рулевого сборной России с 2016 года.
Под руководством Станислава Саламовича национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в квартете с финнами, датчанами и бельгийцами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Ирина Роднина
"а ныне депутат Госдумы"
У нас больше всего на футболистов бочку катят самые неполживые и честолюбивые люди страны - депутаты. К Родниной это не относится, она хоть спортсменкой была, но она не единственная из депутатов, кто высказался.