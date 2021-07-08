Канчельскис назвал своих кандидатов на пост главного тренера сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился именами своих кандидатов на пост главного тренера сборной России.

В интервью RusFootball бывший футболист назвал имена Курбана Бердыева, Валерия Газзаева и Юрия Сёмина как своих претендентов на пост рулевого в сборной после увольнения с поста Станислава Черчесова.

Что касается иностранных специалистов, Канчельскис остановил свой выбор на Йоахиме Лёве, бывшем наставнике сборной Германии, с которой специалист в 2014 году становился чемпионом мира. По мнению Канчельскиса, кандидатура Лёва является «неплохой» для сборной России.