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Канчельскис назвал своих кандидатов на пост главного тренера сборной России

08 Июля 2021, 22:53,

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился именами своих кандидатов на пост главного тренера сборной России.

В интервью RusFootball бывший футболист назвал имена Курбана Бердыева, Валерия Газзаева и Юрия Сёмина как своих претендентов на пост рулевого в сборной после увольнения с поста Станислава Черчесова.

Что касается иностранных специалистов, Канчельскис остановил свой выбор на Йоахиме Лёве, бывшем наставнике сборной Германии, с которой специалист в 2014 году становился чемпионом мира. По мнению Канчельскиса, кандидатура Лёва является «неплохой» для сборной России.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Юрий Сёмин, Курбан Бердыев, Валерий Газзаев, Андрей Канчельскис
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Комментарии (6)
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0
Цымбалов Николай
08 Июля 2021, 23:59

Умирающему никто не поможет. Напрасно всё это. Наш футбол в глубоком кризисе.

0
CELTIC FROST
08 Июля 2021, 23:44

ага. второго прихода психованного популизда Газзая только не хватало)

0
kalibr
08 Июля 2021, 23:40

Давайте уже Кавазашвили!

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0
snk6565
08 Июля 2021, 23:29

Такое ощущение, что они все наглухо застряли в прошлом...и имен других не знают...а Лёв...похоже из той же оперы...даже имея исполнителей мирового класса за последние лет 5 (и это как минимум) не добился ничего

0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 23:27

А как же Олег Иваныч??? Или Бышовец?

1
ARTUR
08 Июля 2021, 23:00

мне кажется что Канчельскис прибухивает нехило Господи да КАКОЙ Лев ??? он что камикадзе под старости лет обгадится ?? ЧТО он там забыл ??? кто придумал эту дурную шутку ??? ну и о каком Семине и тем более Газзаеве может быть речь ?? ЭТО ПРОШЛОЕ !!!

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