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​Голикова о росте заболеваемости в Санкт-Петербурге: «Под влиянием эмоций от Евро-2020 люди не могли придерживаться правил»

07 Июля 2021, 16:50,

Татьяна Голикова, которая является заместителем председателя правительства РФ, высказалась по поводу росту заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.

«Под влиянием эмоций от Евро-2020 люди не могли полностью придерживаться правил. В Санкт-Петербурге это рост заболеваемости, но ситуация контролируема», - высказалась Голикова во время совещания в среду.

Санкт-Петербург был одним из принимающих городов чемпионата Европы. В северной столице России прошёл ряд матчей групповой стадии турнира, а также один из четвертьфиналов.

Ранее в Финляндии отмечали большое количество заболевших коронавирусом среди тех людей, которые ездили в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Татьяна Голикова
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