​Черчесов: «Я даже знаю, куда игроки сборной Бельгии ходят в туалет»

Наставник сборной России Станислав Черчесов на пятничной пресс-конференции высказался по поводу сборной Бельгии, которой его команда не смогла навязать борьбу на Евро-2020 и проиграла со счётом 0:3.

«Сборная Бельгии 30 процентов своих атак завершает либо ударом, либо голом. Как с ними играть в открытый футбол?» - вопрошает Черчесов.

При этом рулевой сборной России отметил, что он досконально изучал соперника перед стартом чемпионата Европы.

«Я столько смотрел за сборной Бельгии, что даже знаю, куда они ходят в туалет», - высказался тренер.

Напомним, сборная России в квартете В финишировала на последнем месте с тремя очками и худшим показателем в очных играх с Данией и Финляндией.