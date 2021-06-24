Сборная России – лучшая команда среди четвёртых мест в группах чемпионата Европы

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24 Июня 2021, 16:05,
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Сборная России бесславно завершила выступление на чемпионате Европы, вылетев уже по итогам групповой стадии. При этом команда Станислава Черчесова стала лучшей среди тех, кто финишировал в группах на четвёртой позиции. Российская сборная набрала 3 зачётных балла в матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). Если посмотреть на показатели последних мест в пяти других группах, то 3 очка не набрал больше никто.
Отметим, что четвёртые места также заняли сборные Турции, Северной Македонии, Польши, Венгрии и Шотландии.
Теперь сборная России сосредоточится на отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Мундиаль пройдёт в ноябре-декабре следующего года в Катаре.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Это то самый случай, когда сб. России подпадает под определение - Лучшие среди худших.
На самом деле лучшей командой среди названных, является Венгрия объективно, и не только среди занявших четвертые места.
Красавцы, всех уделали)
Вот когда УЕФА разрешит с 4-го места в плей-офф выходить - вот тут мы всем покажем! Вот тут мы развернемся!)
Урааа!!!! Победааа!!! Наконец то мы лучшие
Где начинать рыдать о несчастной доле чабана и его отары?
Нельзя ничего поменять , ничего не поменяв.. Долой Черчесова! И только потом надо начинать реформы..Черчес- это бревно, лежащее на дороге российского футбола..