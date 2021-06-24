Сборная России – лучшая команда среди четвёртых мест в группах чемпионата Европы

Сборная России бесславно завершила выступление на чемпионате Европы, вылетев уже по итогам групповой стадии. При этом команда Станислава Черчесова стала лучшей среди тех, кто финишировал в группах на четвёртой позиции. Российская сборная набрала 3 зачётных балла в матчах против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). Если посмотреть на показатели последних мест в пяти других группах, то 3 очка не набрал больше никто.

Отметим, что четвёртые места также заняли сборные Турции, Северной Македонии, Польши, Венгрии и Шотландии.

Теперь сборная России сосредоточится на отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Мундиаль пройдёт в ноябре-декабре следующего года в Катаре.