​Финал Евро-2020 на «Уэмбли» смогут посетить 65 тысяч фанатов

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21 Июня 2021, 18:34,
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Британское правительство и УЕФА согласовали расширение пропускной способности стадиона «Уэмбли» на полуфиналы и финал чемпионата Европы. Как сообщает на своих страницах The Times, три заключительные игры турнира смогут посетить 65 тысяч болельщиков. Таким образом, «Уэмбли» будет заполнен на три четверти, в то время как в настоящий момент стадион заполняется только наполовину (45 000 зрителей).
Финальный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля.
Ранее ходили слухи, что финал Евро-2020 может быть перенесён в Будапешт. В столице Венгрии ограничений пропускной способности стадиона нет.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уэмбли