​Финал Евро-2020 на «Уэмбли» смогут посетить 65 тысяч фанатов

Британское правительство и УЕФА согласовали расширение пропускной способности стадиона «Уэмбли» на полуфиналы и финал чемпионата Европы. Как сообщает на своих страницах The Times, три заключительные игры турнира смогут посетить 65 тысяч болельщиков. Таким образом, «Уэмбли» будет заполнен на три четверти, в то время как в настоящий момент стадион заполняется только наполовину (45 000 зрителей).

Финальный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля.

Ранее ходили слухи, что финал Евро-2020 может быть перенесён в Будапешт. В столице Венгрии ограничений пропускной способности стадиона нет.