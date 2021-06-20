Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Широков: «Губерниева ещё в детстве веслом ударили»

20 Июня 2021, 23:16,

Известный в прошлом игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу нашумевшего эфира на «Матч ТВ», в ходе которого комментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз Ольгу Бузову.

«Я уже говорил, человека давно уже, ещё в детстве, веслом ударили. Сейчас он, наверное, небожителем себя чувствует», - рассказал Широков в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

По мнению Широкова, Губерниеву следовало быть более тактичным в общении с девушкой.

«Можно приводить разные цитаты из фильмов и мультфильмов, но они пришли же о другом говорить. При чём тут коньяк, я вообще не понял. Ну, ему понятно, наверное», - рассказал Широков.

«Губерниев не разбирается в футболе, хотя думает, что разбирается. Или ему так кто-то сказал», - высказался экс-игрок «Зенита».

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роман Широков, Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии