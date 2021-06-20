​Широков: «Губерниева ещё в детстве веслом ударили»

Известный в прошлом игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу нашумевшего эфира на «Матч ТВ», в ходе которого комментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз Ольгу Бузову.

«Я уже говорил, человека давно уже, ещё в детстве, веслом ударили. Сейчас он, наверное, небожителем себя чувствует», - рассказал Широков в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги».

По мнению Широкова, Губерниеву следовало быть более тактичным в общении с девушкой.

«Можно приводить разные цитаты из фильмов и мультфильмов, но они пришли же о другом говорить. При чём тут коньяк, я вообще не понял. Ну, ему понятно, наверное», - рассказал Широков.

«Губерниев не разбирается в футболе, хотя думает, что разбирается. Или ему так кто-то сказал», - высказался экс-игрок «Зенита».