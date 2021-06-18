Талисман Евро-2020 потроллил Черчесова

Талисман чемпионата Европы-2020 записал видеообщение наставнику сборной России Станиславу Черчесову.

Во время пресс-конференции наставник открыл Coca-Cola, использовав для этого другую бутылку. Скиллзи потроллил тренера, открыв бутылку при помощи специальной открывалки.

Напомним, что в первом туре групповой стадии сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3), а во втором туре была одержана минимальная победа над Финляндией (1:0).

Заключительный поединок подопечные Черчесова проведут против Дании в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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