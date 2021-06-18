Талисман Евро-2020 потроллил Черчесова

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18 Июня 2021, 09:58,
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Талисман чемпионата Европы-2020 записал видеообщение наставнику сборной России Станиславу Черчесову.
Во время пресс-конференции наставник открыл Coca-Cola, использовав для этого другую бутылку. Скиллзи потроллил тренера, открыв бутылку при помощи специальной открывалки.
Напомним, что в первом туре групповой стадии сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3), а во втором туре была одержана минимальная победа над Финляндией (1:0).
Заключительный поединок подопечные Черчесова проведут против Дании в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Станислав Саламович @khabyofficial @TeamRussia #EURO2020 pic.twitter.com/Hd2S9RmIsV— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов
я когда пишут про то что кто то кого то ,,потролил ,. аж передергиваюсь , потому что сразу вспоминаю Дзюбу на легендарном видео , до чего испоганили русский язык , а Саламыч молодец )) не то что этот дрищь а ля противник газированных напитков , явно чей то заказ выполнял
Уахахах