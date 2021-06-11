Андронов: «Моссаковский всё знал, на что шёл»

|
11 Июня 2021, 22:23,
|
|
Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов считает, что его бывшие коллеги Михаил Моссаковский и Константин Генич сами виноваты в том, что не получили аккредитацию на матчи Евро-2020. То же самое могло касаться и Нобеля Арустамяна, которому все же выбили допуск.
- Когда до людей дойдет простое:
1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.
2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).
3. Попробуйте заехать в Израиль с штампом Ирана.
И да - в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым.
Дороги, которые мы выбираем.
Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он все знал, на что шел... - написал Андронов в телеграм-аккаунте.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Константин Генич, Алексей Андронов, Михаил Моссаковский