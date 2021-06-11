Андронов: «Моссаковский всё знал, на что шёл»

Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Алексей Андронов считает, что его бывшие коллеги Михаил Моссаковский и Константин Генич сами виноваты в том, что не получили аккредитацию на матчи Евро-2020. То же самое могло касаться и Нобеля Арустамяна, которому все же выбили допуск.

- Когда до людей дойдет простое:

1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.

2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).

3. Попробуйте заехать в Израиль с штампом Ирана.

И да - в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым.

Дороги, которые мы выбираем.

Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он все знал, на что шел... - написал Андронов в телеграм-аккаунте.