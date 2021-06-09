​«Буду на Евро»: Акинфеев заинтриговал фанатов сборной России

Игорь Акинфеев заинтриговал фанатов сборной России, опубликовав в «сториз» всего три слова: «Буду на Евро…».

Вряд ли Акинфеев имеет в виду возвращение в сборную России, поскольку никто из вратарей не получил травм, да и Станислав Черчесов в мае на пресс-конференции дал понять, что в вопросе продолжения международной карьеры Акинфеевым можно поставить точку.

Напомним, что Игорь Акинфеев завершил выступления в сборной после домашнего чемпионата мира в 2018 году. С тех пор в обществе фанатов и экспертов то и дело ведутся разговоры о том, что Акинфеев нужен национальной команде.