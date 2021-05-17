​В сборной России рассказали о состоянии Мухина

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию о состоянии некоторых футболистов, у которых имелись проблемы со здоровьем. Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин продолжает реабилитацию под контролем медиков. На прошлой неделе Мухин испытывал дискомфорт, а после кубкового финала ситуация усугубилась. Стартовая терапия даёт положительный эффект.

Что касается вратаря Антона Шунина и полузащитника Дмитрия Баринова, то их повреждения оказались незначительными.

Напомним, что в скором времени сборная России начнёт подготовительный сбор в Австрии.