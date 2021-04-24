Сантуш: «Моуринью стал бы хорошей заменой мне в сборной Португалии»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что Жозе Моуринью мог бы стать подходящим преемником ему на посту главного тренера национальной команды.

«Когда я приходил в сборную, то обещал, что буду участвовать в этом проекте до 2024-го года. После завершения контракта подумаю о том, что буду делать дальше.

Я считаю, что Жозе Моуринью может стать хорошей заменой мне. У нас есть несколько отличных специалистов, которые справились бы с этой работой», - приводит слова Сантуша Radio Renascenca.

Моуринью был уволен с поста наставника «Тоттенхэма» в понедельник, 19-го апреля.