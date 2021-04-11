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​УЕФА может обязать игроков вакцинироваться для участия на чемпионате Европы

11 Апреля 2021, 13:34,

УЕФА может обязать футболистов сборных вакцинироваться для участия на чемпионате Европы 2020 года. Об этом на своих страницах сообщает TuttoMercatoWeb, ссылаясь на свежий выпуск издания Corriere dello Sport.

Обязательная вакцинация футболистов национальных команд рассматривается как одна из возможных мер в борьбе с распространением коронавируса во время турнира.

Чемпионат Европы 2020 года стартует ровно через два месяца – одиннадцатого июня. В матче открытия турнира в Риме сразятся сборные Италии и Турции. Российская сборная первый матч проведёт на следующий день против бельгийцев. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: евро-2020
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