Брага: «Может, это даже лучше, что молодёжка вылетела из чемпионата Европы»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал кампанию молодёжной сборной России (до 21 года) на чемпионате Европы среди сверстников.

- После крупной победы над Исландией было много возгласов, что так и надо играть, что в России суперпоколение молодых футболистов, что дальше всё будет только прекрасно. Но потом сложилось как обычно – пошли поражения, оказалось, что это позорище и так далее.

Я вижу в России очень хороших молодых игроков, но главный тренер основной сборной почему-то на них не рассчитывает. Кто знает, может, так даже лучше, что молодёжка вылетела из чемпионата Европы, потому что теперь эти игроки смогут сыграть на обычном Евро-2020, проведя всю подготовку с главной командой. Но думаю, что Черчесову они всё равно будут не нужны.