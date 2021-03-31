​УЕФА может расширить заявки сборных на Евро-2020

УЕФА может позволить сборным вносить в заявки на чемпионат Европы двадцать пять футболистов вместо двадцати трёх. Альтернативным вариантом, как сообщает Daily Telegraph, является создание так называемого альтернативного списка из игроков, которых сборные могли бы использовать дополнительно на фоне риска вспышек коронавируса внутри команд во время турнира.

В среду исполнительный комитет УЕФА принял решение разрешить командам использовать пять замен в матчах будущего чемпионата Европы. Турнир, как известно, пройдёт с одиннадцатого июня по одиннадцатое июля.