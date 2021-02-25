​Евро-2020 пройдёт в Англии - источник

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25 Февраля 2021, 16:14,
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Известный журналист Танкреди Палмери написал на своей страничке в Twitter, что чемпионат Европы, скорее всего, пройдёт в Англии. В УЕФА считают, что в нынешней эпидемиологической ситуации правильным решением будет проведение турнира в одной стране, и что Англия является лучшим вариантом.
По данным журналиста, решение о проведении Евро в Англии ожидается в средине апреля.
Напомним, что чемпионат Европы переносился на один год из-за пандемии коронавируса. По плану, турнир в честь своего шестидесятилетия должен пройти в двенадцати европейских городах, в частности в Санкт-Петербурге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: евро-2020