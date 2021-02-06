Черчесов рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату Европы

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовительном плане национальной команды к грядущему чемпионату Европы-2020. Турнир был перенесен на лето 2021-го года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Около двух недель планируем провести в Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи. Завершим подготовку на базе в Новогорске», - передает слова тренера пресс-служба сборной России в «Телеграме».

Напомним, что на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе В. Соперниками сборной России станут команды Бельгии, Финляндии и Дании.