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Черчесов рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату Европы

06 Февраля 2021, 16:27,

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовительном плане национальной команды к грядущему чемпионату Европы-2020. Турнир был перенесен на лето 2021-го года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Около двух недель планируем провести в Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи. Завершим подготовку на базе в Новогорске», - передает слова тренера пресс-служба сборной России в «Телеграме».

Напомним, что на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе В. Соперниками сборной России станут команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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