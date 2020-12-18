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Бельгия и Хорватия сыграют перед Евро-2020

18 Декабря 2020, 18:57,

Global Look Press

Хорватский футбольный союз опубликовал информацию о товарищеских матчах команды в рамках подготовки к чемпионату Европы.

В первый день июня сборная Хорватии сыграет дома против Армении, а шестого июня – против Бельгии на выезде.

Стоит сказать, что сборная Бельгии является соперником сборной России на групповой стадии Евро-2020. Команды сыграют в первом туре 12 июня в Санкт-Петербурге. Другими участниками группы В являются национальные сборные Дании и Финляндии.

Что касается сборной Хорватии, то эта команда станет соперником сборной России в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Хорватии
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