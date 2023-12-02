Месси: «Поражение от Саудовской Аравии спустило Аргентину на землю»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о выступлении на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«С самого старта мы знали, что являемся одними из фаворитов. Не говорили о своих амбициях публично, но верили в триумф внутри команды. Неудача в игре против Саудовской Аравии спустила нас на землю. Любой соперник на мундиале был непростым. Если команда пробилась на чемпионат мира, значит она это заслужила», - передает слова нападающего ESPN.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в истории. В финальном матче подопечные Лионеля Скалони одолели сборную Франции по пенальти.