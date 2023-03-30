Эвра рассказал об эмоциях после финала ЧМ-2022

Бывший французский защитник Патрис Эвра рассказал об эмоциях после просмотра финала катарского чемпионата мира против сборной Аргентины.

«Я смотрел игру в прямом эфире и плакал. Я этого не ожидал. После матча Франции и Аргентины, честное слово, я подошёл к своей машине и заплакал. Три дня я плакал», — рассказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», чьи слова приводит Rothen s'enflamme.

Напомним, что сборная Франции была близка ко второму подряд титулу чемпионов мира, сыграв с «альбиселесте» со счётом 3:3, дважды уступая в счёте. В серии пенальти подопечные Дидье Дешама уступили со счётом 2:4.