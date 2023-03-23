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Эмилиано Мартинес: «Мбаппе — футболист высокого уровня»

23 Марта 2023 • 20:06 Комментировать

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о французском нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе является футболистом высокого уровня. Он великолепно провел чемпионат мира и забил мне четыре гола в финале турнира», — приводит слова Мартинеса Goal.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 26 матчах за «Астон Виллу», в которых пропустил 33 гола и 8 раз сыграл «на ноль».

Напомним, Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022, одолев в финале сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Аргентинский вратарь был признан лучшим голкипером мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Астон Вилла
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