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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эмилиано Мартинес продал перчатки с финала ЧМ-2022 - известна сумма

14 Марта 2023 • 08:05 Комментировать

Состоялся аукцион, на котором одним из лотов были перчатки голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с финального матча чемпионата мира – 2022.

Как информирует Buenos Aires Times, перчатки вратаря ушли с молотка за 42 тысячи евро. Эта денежная сумма была переведена на счет детской онкологической больницы в Аргентине.

Напомним, что финал чемпионата мира, состоявшегося в Катаре, прошел в конце прошлого года. В решающем поединке мундиаля сборной Аргентины противостояла национальная команда Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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