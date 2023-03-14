Эмилиано Мартинес продал перчатки с финала ЧМ-2022 - известна сумма

Состоялся аукцион, на котором одним из лотов были перчатки голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с финального матча чемпионата мира – 2022.

Как информирует Buenos Aires Times, перчатки вратаря ушли с молотка за 42 тысячи евро. Эта денежная сумма была переведена на счет детской онкологической больницы в Аргентине.

Напомним, что финал чемпионата мира, состоявшегося в Катаре, прошел в конце прошлого года. В решающем поединке мундиаля сборной Аргентины противостояла национальная команда Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.