Алехандро Гомес признался, что сборная Аргентины праздновала вылет Бразилии от Хорватии на ЧМ-2022

Вингер «Севильи» Алехандро Гомес рассказал о переломном моменте, внушившем аргентинцам уверенность в себе.

Команда Лионеля Скалони обыграла в финале Францию в серии одиннадцатиметровых, одолев перед этим сборные Хорватии, Нидерландов и Австралии в плей-офф.

«Смотря серию послематчевых пенальти в матче Бразилии против Хорватии в четвертьфинале, мы сказали себе: «Кубок наш, если Бразилия проиграет». Когда хорваты победили, мы начали праздновать, как будто уже стали чемпионами. Нам было ясно, что мы добьёмся цели», – заявил 34-летний футболист, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла.