Коло-Муани вспомнил свой исторический промах в финале ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани вспомнил о нереализованном выходе один на один в финале чемпионата мира – 2022. На последней минуте овертайма нападающий не смог переиграть аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, пробив ему в ногу.

«До сих пор смотрю повтор этого момента, изучил его наизусть. Я целился в ближний угол, но голкипер совершил великолепный сэйв. Я проиграл эту дуэль, такова судьба. Это останется со мной на всю оставшуюся жизнь», - передает слова нападающего beln Sports.

В финальном матче чемпионата мира сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти – 2:4. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3.