Месси рассказал о разговоре с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира – 2022. В решающем матче мундиаля южноамериканцы обыграли Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

«Мы общались с Килианом совершенно на другие темы. Не хотелось поднимать тему финала и вспоминать, кто проиграл. Я сам был на его месте и тогда хотел побыстрее забыть неудачный матч. У нас нет никаких проблем, все как раз наоборот», - передает слова 35-летнего нападающего Ole.

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами.