Кемпес: «Месси сбросил груз с плеч, выиграв чемпионат мира»

Бывший аргентинский форвард Марио Кемпес поделился мнением о победе соотечественника Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Победив на мундиале, Лео сбросил с плеч огромный груз. Это был не просто рюкзак, а целая страна. Месси мечтал об этой победе и поднял над головой тот титул, к которому стремился всю карьеру. Ему не нужна «Золотая бутса», он хотел поцеловать кубок мира», - приводит слова Кемпеса Tyc Sports.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля, отметившись семью голами и тремя ассистами.