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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Новость о «безумном поведении» Роналду после победы Месси на чемпионате мира оказалось фейком

31 Января 2023 • 18:48 Комментировать

В финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла французов, и главный трофей четырёхлетия достался форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Его извечный соперник Криштиану Роналду отказался поздравлять великого аргентинца с главным триумфом в жизни.

В сети Интернет начала распространяться информация о том, что после того памятного матча разгневанный Криштиану всю ночь мучил приставку сына, играя за сборную Португалии против Аргентины и каждый раз побеждал с разницей в пять голов и больше. Эти данные были указаны со ссылкой на слова супруги Роналду, Джорджины Родригес для Netflix, однако ничего подобного она не говорила.

Напомним, что у Месси и Роналду 12 «Золотых мячей» на двоих, 7 у аргентинца и 5 у португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии Джорджина Родригес
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