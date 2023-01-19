Акинфеев: «Хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что смотрел матчи мундиаля в Катаре, также отметив, что желал победы Лионеля Месси.

«Смотрел ли ЧМ-2022? Да. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них — не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России. Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира», — передаёт речь голкипера ЦСКА «Спорт-Экспресс».

В финале сборная Аргентины в упорном поединке обыграла команду Франции. Встреча завершилась со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Хет-трик в том матче оформил нападающий французов Килиан Мбаппе. За аргентинскую команду, в свою очередь, двумя забитыми мячами отметился Лионель Месси.