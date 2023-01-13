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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин объяснил, почему Мартинеса признали лучшим голкипером ЧМ-2022

13 Января 2023 • 11:42 Комментировать

Страж ворот столичного «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата мира – 2022, прошедшего в Катаре. По мнению россиянина, награду заслужил голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

«По каким критериям оценивают класс вратаря? Когда он вытаскивает команду в самый важный момент - послематчевые пенальти, сейвы, как в финале... Мартинеса заслуженно признали лучшим», - приводит слова Шунина издание «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира Мартинес принял участие в семи поединках, в которых пропустил восемь голов. В трех матчах Эмилиано сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Эмилиано Мартинес
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