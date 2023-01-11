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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Кавани: «Если меня накажут за удар по монитору ВАР, то судью вообще должны посадить в тюрьму»

11 Января 2023 • 17:57 Комментировать

Сборная Уругвая не смогла выйти из группы на чемпионате мира - 2022. После матча против Ганы уругвайцы были очень недовольны работой арбитра Даниэля Зиберта. Форвард Эдинсон Кавани на эмоциях в подтрибунном помещении даже нанёс удар по монитору ВАР, что попало на видео. Опытный футболист дал комментарий на этот счёт.

«Если меня накажут за то, что я ударил по монитору ВАР, то судью вообще должны посадить в тюрьму за то, что из-за него мы вылетели с чемпионата мира», - высказался Кавани, чьи слова приводит El Pais.

Напомним, что сборная Уругвая заняла третье место в своей группе, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Эдинсон Кавани Даниэль Зиберт
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