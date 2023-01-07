Сетьен – о ЧМ-2022: «Был рад за Месси»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о победе национальной сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Конечно, я был рад за Месси. Мне показалось справедливым, что он выиграл. Это была самая сплочённая команда, особенно в финале, где она предложила больше соперника. Эта победа очень важна для аргентинцев, также, как она важна и для Месси. Нет, мне нужно было, чтобы он выиграл этот титул, чтобы считать его лучшим в истории. Я убеждён в этом, я уже говорил это не раз. Он провёл 15 сезонов подряд, забивая не менее 40 голов», - цитирует Сетьена Cadena SER.

Сборная Аргентины выиграла мундиаль впервые с 1986 года.