Гранат назвал лучший матч 2022 года

Экс-полузащитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о лучшем поединке, который состоялся в прошлом году.

«Особняком стоит финал чемпионата мира в Катаре. Однозначно Аргентина и Франция выдали лучший матч. Лучший матч нашего футбола был в «Лужниках» - финал Кубка между «Спартаком» и «Динамо», - приводит слова Владимира издание «Чемпионат».

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

В финале Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» была зафиксирована победа «красно-белых» со счетом 2:1.