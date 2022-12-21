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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Корнеев: «По-человечески жаль Энрике»

21 Декабря 2022 • 09:53 Комментировать

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением об экс-главном тренере сборной Испании Луисе Энрике, который покинул свой пост после того, как его команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, проиграв Марокко (0:0, 0:3 — пен).

По мнению Корнеева, по ходу турнира тренерские идеи Энрике были видны, однако полученный негативный опыт наверняка заставит его пересмотреть свои взгляды на селекционную работу.

«По-человечески его жаль. Он делал такие вещи, которые более никто не делал. Эти стримы! На это надо решиться. И того, что он пережил в своей жизни, не дай бог никому!» — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Корнеев также отметил, что 52-летний специалист должен был оставить свой пост, чтобы предоставить другим возможность себя проявить.

Напомним, Энрике возглавлял сборную Испании с 2018 года. Ранее он также работал в «Барселоне», с которой выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Игорь Корнеев Луис Энрике
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