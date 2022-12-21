Казанский назвал главное разочарование ЧМ-2022

Российский комментатор Денис Казанский рассказал, какую сборную считает главным разочарованием чемпионата мира – 2022. Турнир в минувший уик-энд завершился в Катаре.

«Как на любом турнире, были и здесь «пассажиры» - Катар, Уэльс... И все-таки главное разочарование - Дания. Если исходить из соотношения возможностей и реализации», - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная Дании завершила свое участие на турнире на групповой стадии. Скандинавская команда не смогла пробиться в плей-офф, набрав всего один балл в квартете с Францией, Тунисом и Австралией.