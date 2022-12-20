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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Трагедия едва не произошла с Месси и ещё с четырьмя игроками сборной Аргентины

20 Декабря 2022 • 21:58 Комментировать (6)

Сборная Аргентины продолжает отмечать победу на чемпионате мира. После возвращения на родину футболисты по традиции покатались с трофеем на открытой крыше автобуса. При этом пять игроков «альбиселесте» забрались выше остальных – туда, где нахождение людей не было предусмотрено. Это сделали Лионель Месси, Анхель ди Мария, Родриго де Пауль, Леандро Паредес и Николас Отаменди. Для них всё могло обернуться трагедией. На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент автобус проезжал прямо под кабелем высокого напряжения. Футболисты заметили препятствие чуть ли не в последний момент, но всё же успели пригнуться.

Если бы кто-то не успел пригнуться, то всё могло бы вполне закончиться болезненным падением с автобуса, а может и ещё хуже – ударом током.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Николас Отаменди Леандро Паредес Родриго де Пауль
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Комментарии (5)
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KLINSMANN
20 Декабря 2022 в 22:34
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CELTIC FROST
20 Декабря 2022 в 22:24
да уж. поневоле вспоминается поговорка" было у отца три сына: два умных. и третий - футболист"
CERG
20 Декабря 2022 в 22:31
Двое умерли, третий спорстмен, по моему так)..
pol-black
20 Декабря 2022 в 22:04
не "над", а "под". автобусы летать ещё не научили.
ARTUR
20 Декабря 2022 в 22:03
Из национального праздника был бы национальный траур
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