​Трагедия едва не произошла с Месси и ещё с четырьмя игроками сборной Аргентины

Сборная Аргентины продолжает отмечать победу на чемпионате мира. После возвращения на родину футболисты по традиции покатались с трофеем на открытой крыше автобуса. При этом пять игроков «альбиселесте» забрались выше остальных – туда, где нахождение людей не было предусмотрено. Это сделали Лионель Месси, Анхель ди Мария, Родриго де Пауль, Леандро Паредес и Николас Отаменди. Для них всё могло обернуться трагедией. На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент автобус проезжал прямо под кабелем высокого напряжения. Футболисты заметили препятствие чуть ли не в последний момент, но всё же успели пригнуться.

Если бы кто-то не успел пригнуться, то всё могло бы вполне закончиться болезненным падением с автобуса, а может и ещё хуже – ударом током.