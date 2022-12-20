​Игрок Австралии рассказал, как Мбаппе и Жиру отказались дарить ему футболки

Футболист сборной Австралии Джейсон Каммингс высказался о том, как после матча против Франции он пытался заполучить футболку хотя бы одного из форвардов соперника.

«Я пытался заполучить футболку Мбаппе. Он сказал, чтобы я подошёл к раздевалке. Я так и сделал, так был человек с экипировкой. Я дал ему свою футболку, а через 10 минут он вышел с ней же и сказал: «Нет, Мбаппе не хочет меняться».

Когда я возвращался в свою раздевалку, то увидел Жиру. Я сказал: «Жиру, пожалуйста, я твой фанат, можешь подарить футболку?». Он просто прошёл мимо меня, сделав вид, что никогда не говорил по-английски. А он отыграл в Премьер-лиге 10 лет. И просто прошёл мимо», - рассказал Каммингс The Project.