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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Игрок Австралии рассказал, как Мбаппе и Жиру отказались дарить ему футболки

20 Декабря 2022 • 17:48 Комментировать (4)

Футболист сборной Австралии Джейсон Каммингс высказался о том, как после матча против Франции он пытался заполучить футболку хотя бы одного из форвардов соперника.

«Я пытался заполучить футболку Мбаппе. Он сказал, чтобы я подошёл к раздевалке. Я так и сделал, так был человек с экипировкой. Я дал ему свою футболку, а через 10 минут он вышел с ней же и сказал: «Нет, Мбаппе не хочет меняться».

Когда я возвращался в свою раздевалку, то увидел Жиру. Я сказал: «Жиру, пожалуйста, я твой фанат, можешь подарить футболку?». Он просто прошёл мимо меня, сделав вид, что никогда не говорил по-английски. А он отыграл в Премьер-лиге 10 лет. И просто прошёл мимо», - рассказал Каммингс The Project.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Австралии Оливье Жиру Килиан Мбаппе Джейсон Каммингс
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Комментарии (3)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 18:42
Жлобов наказали.. В финале..
ARTUR
20 Декабря 2022 в 18:03
нашел у кого просить майки )) у потного гомодрила и припудренного жлоба .
NOBODY
20 Декабря 2022 в 17:52
у них последние остались, а им еще матч играть...
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