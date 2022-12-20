Камоцци: Месси — один из величайших спортсменов 21 века

Футбольный менеджер Франко Камоцци подвёл итоги чемпионата мира 2022 года, который прошёл в Катаре.

«Чемпионат мира — 2022 ответил на многие вопросы. В целом турнир получился очень интересным и зрелищным, мы увидели яркое выступление сборной Марокко, Саудовской Аравии, борьбу Хорватии за бронзу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Агент признался, что очень рад за сборную Аргентины и нападающего Лионеля Месси, который является одним из самых великих спортсменов этого века. По поводу Килиана Мбаппе, то он уже вписал себя в историю, добавил Камоцци.

Напомним, сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, а 35-летний Месси стал лучшим игроком турнира.