Кассано готов нырнуть в прорубь, если Месси станет чемпионом мира

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано раскрыл свои предпочтения накануне финала чемпионата мира - он дал понять, что будет болеть за Месси и Аргентину, и даже готов отпраздновать их возможную победу необычным образом.

- Заслуга Скалони в том, что он смог проникнуть в голову лучшему игроку в истории футбола, он смог скорректировать его психологию. То, что творил Месси на Кубке Америки и творит на чемпионате мира, невероятно. Такого не было в истории футбола, учитывая, что Месси 35 лет. Он - легенда. Знаете что? На улице сейчас 2 градуса, но если он выиграет чемпионат мира, я нырну в ледяную воду, - заявил Кассано на канале своего приятеля Кристиана Вьери Bobo TV, гостем которого он является в практически каждом эфире.