Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»

Бывший голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар оценил выступления Алиссона Бекера на этом чемпионат мира. Если брать во внимание только основное время, вратарь «Ливерпуля» помог «пентакампеоне» сохранить свои ворота сухими в трёх из четырёх матчей на этом мундиале.

«Если судить в целом, я думаю, что Алиссон провёл хороший чемпионат мира. В первых двух матчах его толком не тестировали, так как соперники почти не били по воротам. Зато в матче с Южной Кореей Алиссон был очень хорош», – заявил Сезар в интервью Globo Esporte.

Напомним, сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии.