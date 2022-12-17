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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»

17 Декабря 2022 • 18:50 Комментировать

Бывший голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар оценил выступления Алиссона Бекера на этом чемпионат мира. Если брать во внимание только основное время, вратарь «Ливерпуля» помог «пентакампеоне» сохранить свои ворота сухими в трёх из четырёх матчей на этом мундиале.

«Если судить в целом, я думаю, что Алиссон провёл хороший чемпионат мира. В первых двух матчах его толком не тестировали, так как соперники почти не били по воротам. Зато в матче с Южной Кореей Алиссон был очень хорош», – заявил Сезар в интервью Globo Esporte.

Напомним, сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Бразилии Жулио Сезар Алиссон Бекер
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