Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон решил сделать себе татуировку на всю спину. Видео футболист показал в социальных сетях. На татуировке изображено лицо Ришарлисона рядом с лицами Роналдо и Неймара. Ниже, судя по всему, можно увидеть изображение бразильских фавел, посреди которых гуляет парень в футболке Ришарлисона.

Напомним, что сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира по итогам четвертьфинала. Команда Тите проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Этот результат стал сенсацией, ведь бразильцы считались фаворитом мундиаля номер один.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году.