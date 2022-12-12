Игрок Южной Кореи, которому Роналду сказал заткнуться, вспомнил о случившемся

Футболист сборной Южной Кореи Гуэ-Сон Чо рассказал о случившемся в ситуации с Криштиану Роналду.

Напомним, что после матча против Южной Кореи звёздный игрок сборной Португалии заявил, что он сказал Чо заткнуться, ведь у него не было полномочий требовать его быстрого ухода с поля.

«Нам нужно было забить ещё один гол Португалии, а Роналду заменили. Он уходил медленно, поэтому я подошёл к нему и сказал по-английски «быстрее». Я просто хотел, чтобы он быстрее ушёл с поля. Роналду не был доволен. Многие люди посчитали, что я сделал что-то неприемлемое, но я просто хотел, чтобы он быстрее покинул поле, потому что я отчаянно хотел победить», - цитирует Чо Goal.com со ссылкой на Saturday Wide.

Напомним, что сборная Южная Корея в том матче всё же забила второй гол Португалии и вышла из группы.