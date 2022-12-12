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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Неймар обратился к Маркиньосу и Родриго, не реализовавшим пенальти

12 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

Сборная Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира проиграла Хорватии по пенальти. В серии одиннадцатиметровых забить не смогли Родриго и Маркиньос. Звёздный Неймар общался с футболистами через WhatsApp и позже разместил контент в социальных сетях.

«Как дела? Хочу сказать, что я твой фанат. Пенальти не изменит моего мнения о тебе. Я с тобой навсегда, и ты это знаешь», - сказал Неймар Маркиньосу.

«Как дела, братан? Понемногу поправляюсь, но только время это вылечит… Спасибо за сообщение. Ты классный, и я хотел, чтобы всё получилось. Тяжело думать, что этот пенальти стал препятствием к твоей мечте», - отметил Маркиньос.

Также Неймар обратился к Родриго, назвав его «потрясающим». Звёздный форвард пожелал Родриго вернуться более сильным после случившегося. В ответ Родриго выразил радость из-за слов Неймара и извинился за свой удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Сборная Бразилии Неймар Маркиньос
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