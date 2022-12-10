Датчане требуют от своей федерации футбола покинуть ФИФА

Не секрет, что в европейских странах неоднозначно воспринимают проходящий в Катаре чемпионат мира, так как его не получилось использовать в качестве демонстрации политических кредо и «месседжей». А раз так, то, известное дело, не остается ничего иного, как нещадно критиковать Катар за «проблемы с правами человека» и все такое.

И дальше всех остальных в этом зашли датчане - согласно проведенному в этой стране опросу, почти 60 процентов респондентов выступили за выход Дании из ФИФА, что, теоретически, означало бы для Дании невозможность впредь играть в чемпионате мира, равно как и в других турнирах под эгидой ФИФА.