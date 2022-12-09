Гранат считает, что можно проводить ЧМ зимой

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на предложение Арсена Венгера проводить чемпионат мира зимой в африканских странах.

«Наверное, можно выборочно проводить чемпионаты мира зимой. Не во всех странах Европы тепло зимой. Что касается африканских и теплых стран, то почему бы и нет?» — приводит слова Граната «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что при проведении турнира зимой необходимо учитывать мнение всех тренеров и игроков.

Напомним, чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября, а финальная встреча состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».